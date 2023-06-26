Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı

Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken İstanbul Esenyurt'ta 22 Haziran'da gözaltına alınan Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Fethullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından "FETÖ" kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.
Gülen ve Çamyar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)