Fethullah Gülen'in yeğeni hakkında tahliye kararı

KPSS sorularının çalınması davasında, aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen'in de bulunduğu 6 kişi Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, mahkemede savunma yapan Gülen, uzun süredir tutuklu bulunduğunu söyleyip tahliyesini istedi. Diğer sanıklar da savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Muhammet Sait Gülen ve Muzaffer Alıcı'nın, tutuklu bulundukları süreyi dikkate alarak haftada 1 imzayla adli kontrolle tahliyesine, Hava Ordu'nun tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşmaya gelmeyen Caymaz ve Bulut haklarında da yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tahliye kararına itirazı Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce reddedildi.

Ne olmuştu?

Fethullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen, 23 Temmuz 2016'da, 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında Erzurum'da gözaltına alınmıştı.

Gülen, Ankara'da 4 Ağustos 2016'da çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'resmi belgede zincirleme sahtecilik' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık' suçlarından iddianame düzenleyerek dava açılmıştı.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Gülen, 2 Mayıs 2019'da 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılıp, diğer 2 suçtan beraat etmişti.