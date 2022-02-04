Fethullah Gülen'in yeğeni: 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim

Fethullah Gülen'in yeğeni olan ve "mahrem yapılanmalar" ile Fethullah Gülen arasındaki irtibatı sağladığı iddia edilen Selahaddin Gülen, 31 Mayıs 2021 tarihinde yurt dışında gerçekleştirilen bir operasyon sonucu yakalanmış ve Türkiye'ye getirilmişti.

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede, Gülen hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya devam eden Selahaddin Gülen duruşmaya avukatı ile katıldı. Gülen, soruşturma aşamasında örgüte dair bildiklerini samimi olarak itiraf ettiğini söyleyerek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp, tahliye ve beraat talep etti. MİT tarafından yakalandığı Kenya'ya evlenmek için gittiğini öne süren Gülen, darbe girişiminin ardından örgütün buradaki yapılanmasına yönelik faaliyette bulunduğu iddiasını kabul etmedi. Gülen, "Kenya'da evlendim, eşim Türk vatandaşıdır. Yaklaşık 7 ay bu ülkede kaldıktan sonra Türkiye'ye getirildim. Gözaltındayken örgüte dair bildiğim her şeyi anlattım. 212 kişinin ismini verdim ve bunları teşhis ettim. Bunun dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi.