Fethullah Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri paylaşıldı

Cemaat kaynakları Fethullah Gülen'in hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Gülen'in hastaneden çıkış görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde Fethullah Gülen'in ayakta zor durduğu, kıyafetinin altında da aletler olduğu fark edildi.

Oda TV'nin aktardığına göre video ile paylaşılan açıklamada Gülen için "Rutin kontroller ve detaylı tahliller için 1 hafta süre ile kaldığı hastaneden bugün ayrılmış, kampa dönmüş bulunmaktadır. Doktorları Hocaefendi’nin sağlık durumunun beklentilerinin üstünde iyi olduğunu belirttiler. Kendileri, tüm arkadaşlarımıza selamlarını ve dua taleplerini ilettiler" denildi.

Paylaşılan videoda hastane çıkışı yanında aynı zamanda kardeşinin kızıyla da evli olan "özel sekreteri" Cevdet Türkyolu'nun bulunduğu belirtildi. Hastaneden çıkan Fethullah Gülen lüks bir cipe binerek Pensilvanya'daki çiftliğine gitti.