Fethullah Gülen 'sağlık sorunlarını' gerekçe göstererek Türkçe Olimpiyatları'na katılmadı

Gülen Cemaati, ABD’nin New Jersey eyaletinde Türkçe Olimpiyatları olarak da bilinen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 20. Yıl Özel Programı adı altında organizasyon düzenledi. Fethullah Gülen'in mesajının okunduğu ve kendisine vefa ödülünün verildiği organizasyonu izlediği anlar da örgüte ait sitelerden ve sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

OdaTV'nin aktardığı habere göre, oganizasyona katılmayan Gülen, mesaj göndererek katılımcılara hitap etti. Gönderdiği mesajda hastalığından dolayı katılamadığını belirten Fethullah Gülen, “Sağlık durumumun elverişsizliğinden dolayı sizlerle birlikte olamamanın üzüntüsünü yaşıyorum” ifadelerini kullandı.