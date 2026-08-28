Fethiye'de orman yangını: Huzurevi ve evler tahliye edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Yangın saat 19.30 sıralarında Karagedik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın noktada etkili olan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlaması üzerine tahliyeler gerçekleştirildi.

Huzurevi ve evler boşaltıldı

Yangın nedeniyle Fethiye Huzurevi ile çevredeki çok sayıda ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede yaşayan yurttaşların da ekiplere yardımcı olmak için kovalarla su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalıştığı bildirildi.

Muğla Valiliği, yangın nedeniyle bazı güzergahların geçici olarak sivil araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Buna göre Adnan Menderes Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı ile Günlükbaşı merkez ışıkları arasındaki bölümün yanı sıra Foça Mahallesi'nden Barış Manço Bulvarı'na kadar olan yol da trafiğe kapatıldı.

Valilik, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmalarını, yangına müdahale yollarında ve emniyet şeritlerinde araç bırakmamalarını istedi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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