Avrupa yanıyor: Belçika tarihinin en büyük orman yangını Almanya sınırına ilerliyor

Avrupa'nın birçok bölgesinde art arda etkili olan sıcak hava dalgaları ve kuraklık, orman yangınlarını büyütüyor.

Belçika'nın doğusundaki High Fens doğa rezervinde cuma günü başlayan yangında yaklaşık 3 bin hektar alan yandı. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre yangın, ülke tarihinde kayıtlara geçen en büyük orman yangını oldu. Belçika'da önceki rekor, 2011 yılında yaklaşık bin 400 hektarın yandığı yangındı.

Yangının Almanya sınırına doğru ilerlemesi nedeniyle söndürme çalışmalarının özellikle doğu cephesinde yoğunlaştırıldığı belirtildi. Belçika'nın farklı bölgelerinden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra Almanya ve Lüksemburg'dan ekipler, Belçika ordusu ve çiftçiler de çalışmalara katılıyor. Hollanda'dan gönderilen helikopterler de havadan müdahale ediyor.

Belçika'nın yardım talebi üzerine Avrupa Birliği de üç helikopter ile iki yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi. Yangının yaklaştığı yerleşimlerden yüzlerce kişi tahliye edilirken, yetkililer tahliye edilenlerin henüz evlerine dönmemesini istedi.

Almanya'nın sınırdaki Monschau kentinde de yoğun duman nedeniyle bazı bölgelerde yaşayanlara tahliye çağrısı yapıldı. Yetkililer alevlerin Almanya topraklarına ulaşmasının beklenmediğini ancak ciddi duman kirliliği yaşanabileceğini bildirdi.

Belçika'nın Malmedy kenti yakınlarında orman yangınından etkilenen bölgede yanmış ağaçlar.

Yunanistan'da iki kişi yaşamını yitirdi

Yangınların etkili olduğu ülkelerden biri de Yunanistan.

Atina'nın batısındaki Salamina Adası'nda pazar günü hızla yayılan yangınlarda yaşlı bir çift yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Güçlü rüzgarların etkisiyle büyüyen yangınlar nedeniyle sahillerde bulunan yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yaklaşık 260 itfaiyecinin yanı sıra onlarca araç, uçak ve helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Yangınların adanın farklı noktalarında kısa aralıklarla başlaması üzerine yetkililer geniş çaplı tahliye operasyonu başlattı.

Yunanistan'ın Salamina Adası'nda çıkan orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Peristeria ve Selinia bölgeleri olmak üzere Salamina Adası'ndaki iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına, itfaiye ekipleri hem karadan hem de havadan müdahale etti. Yetkililer yangında şimdiye kadar 9 kişinin yaralandığını belirterek, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İspanya'da 17 bin 500 hektar yandı

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Aragon bölgesinde, Huesca'daki Peñas de Riglos çevresinde günlerdir devam eden yangında ise son açıklamalara göre yaklaşık 17 bin 500 hektar alan yandı.

Yangın nedeniyle 19 yerleşim ve üç kamp alanından binden fazla kişi tahliye edildi. Yangına müdahale eden İspanya Acil Durum Askeri Birliği'ne (UME) ait bir aracın devrilmesi sonucu bir asker hayatını kaybetti, üç asker yaralandı.

Alevlerin tarihi San Juan de la Peña Manastırı'na yaklaşması üzerine 11'inci yüzyılda hüküm süren Aragon krallarına ait kalıntılar ile tarihi eserler de güvenli bir bölgeye taşındı.

Yangına müdahaleye destek olmak üzere Fransa'dan yaklaşık 100 itfaiyeci de İspanya'ya gönderildi.

İspanya’nın Aragon bölgesindeki Huesca / Peñas de Riglos yangınından bir görüntü.

Sıcaklık ve kuraklık yangın riskini artırıyor

Avrupa'da art arda yaşanan sıcak hava dalgaları toprağı ve bitki örtüsünü kuruturken yangınların daha hızlı yayılabileceği koşullar oluşturuyor.

Bilim insanları, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliğinin aşırı sıcak ve kuru hava koşullarının görülme olasılığını artırdığını, bunun da orman yangınlarının daha hızlı yayılması ve daha uzun süre devam etmesi için elverişli koşullar yarattığını belirtiyor.

Belçika'daki itfaiye yetkilileri de ülkede daha önce bu ölçekte bir yangınla karşılaşılmadığına dikkat çekerek benzer felaketlerin gelecekte daha sık yaşanabileceğine dikkat çekerek hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.