Fethiye'de halkın temsilcileri belirlendi

Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) ülkenin dört bir yanında örgütlediği eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantılar devam ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir araya gelen emekçiler halkın temsilcilerini belirledi.

Fethiye'deki etkinlikte gelecek seçimlerde TKP’yi temsil edecek milletvekili adayları belirlendi.

'Seçimlere sıkıştırılmış bir siyaseti emekçiler aşabilir'

Buluşmada söz alan TKP PMK üyesi Özkan Öztaş "Ülkede siyaseti seçimden seçime yapan bir düzen var. Ancak hayat bu şekilde akmıyor. Siyaset belli insanların seçimden seçime yaptıkları bir şey değil bizim için. Akşam eve götüreceğimiz ekmek, ödemeye çalıştığımız faturalar, yoksulluk, pahalılık, çevre sorunları, gericilik ve daha bir nicesi siyasetin konusudur. Bu nedenle seçimden seçime yapılan siyaset emekçilerin kurtuluşu olamaz. Sandığı bekleyecek sabrı yok emekçilerin. Bu nedenle diyoruz ki seçimlerde emekçiler bir adım öne çıkmalı. Çıkmalı ki seçimden önce ya da sonra kurulacak pazarlıklar bozulsun. Emekçileri bir adım öne çıksın ki seçimden patronların planları bozulsun." dedi.

Millet İttifakı'nın emekçiler için bir kurtuluş olmadığını ifade eden Öztaş'ın konuşmasının ardından seçimlerde aday adayı olan emekçiler söz aldı. Aralarında emekli ve işçilerin oldu adaylar neden TKP'den aday oldukları hakkında konuştular.