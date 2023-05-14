Ferit Demir: 'Diyarbakır seçim sonuç verileri YSK sistemine yüklenmiyor'

Halk TV Muhabiri Ferit Demir, sosyal medya hesabından Diyarbakır'a ilişkin son bilgileri paylaştı.
Demir, "Diyarbakır’da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72 civarında oy aldı. Diyarbakır seçim sonuç verileri YSK sistemine yüklenmiyor. Yüzlerce sandık görevlisi YSK önünde uzun kuyruklar oluşturmuş durumda ve kuyruk giderek uzuyor…." dedi.
Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 72 civarında oy aldı. Diyarbakır seçim sonuç verileri YSK sistemine yüklenmiyor. Yüzlerce sandık görevlisi YSK önünde uzun kuyruklar oluşturmuş durumda ve kuyruk giderek uzuyor.... pic.twitter.com/d3whAKUOMk— Ferit Demir (@DemirFerit) May 14, 2023