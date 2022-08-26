Feridun Düzağaç'tan sert Gülşen tepkisi

Şarkıcı Gülşen Nisan ayındaki bir konserinde sahnede yaptığı şaka bahane gösterilecek dün tutuklandı.

Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren isimlerden biri de Feridun Düzağaç oldu.

Düzağaç İnstagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İmam kılığına bürünmüş bir sapkının “dinde zorlama vardır, sopalanabilirler” dediği, ilahiyatçı kılığındaki bir meczubun “namaz kılmayanlar öldürülebilir” buyurduğu, İslam'ı savunduğunu iddia eden bir zavallının “iptal ettirdiğimiz festivaller listesi" yayınladığı bir günde, sahne arkadaşına yaptığı orantısız bir şaka yüzünden orantısızca, siparişle ve zevkle tutuklanan bir kadın şarkıcının maruz bırakıldığı hukuksuzluk mide bulandırıcı ve tiksinç.

Ama ben ülkesindeki kadınların neredeyse yarısına ‘sürtük’ diyebilen bir cumhurbaşkanımız olmasından yada ‘tecavüze uğrayanı tecavüzcüsüyle evlendirmeyi fikredebilen bir insanın bu ülkenin ‘adalet bakanı’ olmasından yada koltuğunda oturduğu bakanlığı kazıklayan arsızların elini kollunu sallayarak geziyor olmasından, “doktorları dövmeyip de ne yapacaksınız” diyen imamların özgürlüğünden ve şımarıklığından çok, bugün hala kedi köpek-tatil-havuz-kadeh paylaşan sanat camiamızdan ve “festival adı altında toplanıp uyuşturucu içiyor ve toplu fuhuş yapıyorlar” söylemiyle evlatları galiz hakaretlere maruz bırakılan anne babaların suskunluğundan utanıyorum. Üzülme Gülşen. Haklısın. Utanç duyulacak çok şey var.