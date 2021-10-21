Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanatçı Ferhat Tunç hakkında, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’a “hakaret” etmek iddiasıyla açılan davanın 4’üncü duruşması Büyükçekmece 16’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Twitter hesabı üzerinden “Hadi ordan… HDP’ye oy veren o milyonlar karşısında iki büklüm olduğun diktatörüne diz çökmeyecek kadar onurludur” yaptığı paylaşım nedeniyle yargılanan Tunç, duruşmaya katılmadı. Tunç’un avukatı duruşmada hazır bulundu.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Tunç’un avukatı müvekkilinin yurt dışında yaşadığını ve ne zaman ülkeye geleceğini bilmediğini söyledi. Savcılık, Tunç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Mahkeme, Tunç’un savunmasının tespiti için yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma 17 Mart 2022’ye ertelendi.