Fenerbahçe'nin Youtube hesabı ele geçirildi: Tüm videolar silindi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi Youtube hesabı ele geçirildiği açıklandı. Hesabın ismi 'Andrew Tate' olarak değiştirilirken, Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yüklenmiş olan tüm videolar ise silindi.

Fenerbahçe, kısa bir sürenin ardından Youtube hesabını geri alarak kanalın ismini tekrar 'Fenerbahçe SK' olarak düzeltti.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, olaya dair sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Youtube resmi hesabımız bu akşam saat 20:52’de 12 dakika süre ile erişime engellenmiştir.

Youtube Global ve Youtube Türkiye ekipleriyle yapılan görüşmeler sonucunda; Dünya genelinde benzer birkaç büyük hesapta daha aynı problemin yaşadığı öğrenilmiş; hesabımız kontrolümüz altına alınmıştır.

Sorunun kaynağı ile ilgili detaylı araştırma Youtube ekipleri tarafından Kulübümüz ile koordineli olarak devam ettirilmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."