UEFA'dan Fenerbahçe'ye 'Putin' cezası

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk etmiş, maçın 57. dakikasında Dinamo Kiev futbolcusu Buyalskiy'nin golüyle Fenerbahçe karşılaşmada 1-0 geriye düşmüştü.

Kiev'in golünün ardından Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki tüm tribünlerin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lehine tezahürat yaptığı görüntülenmişti.

NTV Spor'un haberine göre, UEFA Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçında yaşanan olaylar nedeniyle 50 bin avro para cezası ve 1 maç kısmi seyircisiz oynama cezası verdi.