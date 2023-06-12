'Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu' iddiası

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından "Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktör değilim. Bunu başkanımıza birkaç hafta önce söylemiştim. Yeni bir arayış içine girebilmesi için kendisine bilgi vermiştim" açıklamasında bulunmuşu.

DHA, Jesus'un ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Adana Demirspor'un teknik direktörü olan Vincenzo Montella olacağını iddia etti.

Haberde, Montella ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları aktarıldı. Anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanacağı öne sürüldü.