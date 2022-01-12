Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe, İsmail Kartal ile anlaştığını açıkladı.
Haber Merkezi
Fenerbahçe Spor Kulübü, Vitor Pereira'dan boşalan teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlandığını açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle: