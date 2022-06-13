Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a yanıt

Zafer Partisi Genel Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın Türkiye. Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi" diyerek bir animasyon yayınladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo ile yaşadığı problemleri konu aldığı söylenen video, hem Fenerbahçe taraftarlarının hem de sosyal medya kullanıcılarından tepki topladı.

Fenerbahçe: Mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımdaki imalar kabul edilemez

Fenerbahçe Spor Kulübü internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ'a tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;



Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.



Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.



Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ’dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz."