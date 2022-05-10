Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor-Altay maçının İstanbul'da oynanması kararıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
Haber Merkezi
Berivan Pektaş - Etkin Kolbaşı
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fenerbahçe'den TFF'ye Trabzonspor tepkisi
Fenerbahçe, TFF'nin Trabzonspor-Altay maçının İstanbul'da oynanması kararına tepki gösterdi.
Haber Merkezi
Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor-Altay maçının İstanbul'da oynanması kararıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması: