Fazıl Say'dan İmamoğlu açıklaması: Af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum, gözümden düştü

Sanatçı Fazıl Say, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

''Ekrem İmamoğlu'nun özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim" diyen Say, "Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da. O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım. Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım" ifadesini kullandı.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Say, "Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın" diye konuştu.