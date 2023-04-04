Fenerbahçe’den Jorge Jesus kararı

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği ve maçta 10 kişi kalan Beşiktaş’a 4-2 kaybedince ünlü teknik direktör Jorge Jesus'un performansı tartışma konusu oldu.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre, Fenerbahçe’nin başında çıktığı derbi maçlarda galibiyet alamayan, Galatasaray ve Beşiktaş’tan Kadıköy’de toplam 7 gol yiyen, son oynanan Beşiktaş derbisinde cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Jorge Jesus’un durumu yönetim tarafından masaya yatırıldı.

Dün olağanüstü toplanan Fenerbahçe yönetimi, Jorge Jesus'un geleceğini konuştu. Yapılan görüşmeler neticesinde Fenerbahçe yönetiminin, Portekizli hoca ile devam etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Kulübü’nün kısa süre içerisinde konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.