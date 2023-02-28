Fenerbahçe'den deplasman yasağına tepki: 'Kabul edilemez'

Tribünlerden yükselen "hükümet istifa" sesleri sonrasında ilk yasak cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçına geldi. Fenerbahçe taraftarının deplasmanda takımıyla birlikte olamayacağının açıklanması üzerine sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı.

"Kabul edilemez" olarak nitelenen karar, "Kulübümüzün cezalandırılması dışında hiçbir anlam taşımamaktadır" sözleriyle değerlendirildi. Yasaklamanın sportif ilkelerle bağlantısı bulunmadığının altını çizen açıklamada, "Tüm ilgi ve sorumluları bu kararı gözden geçirmeye ve bu yanlıştan dönemeye davet ediyoruz" denildi.