Fenerbahçe taraftarı Kayserispor maçına alınmayacak

Kahramanmaraş nedeniyle ertelenen Fenerbahçe Konyaspor maçında taraftarlar, hükümetin politikalarını eleştirmiş, tribünlerin büyük bir bölümü 'Hükümet istifa' tezahüratı yapmıştı. Bu protestoların üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taraftarların oyuna geldiğini ve maçların 'Seyircisiz oynanması' gerektiğini söylemişti.

Bahçeli'nin istediği oldu

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kayseri İl Güvenlik Kararı gerekçesiyle Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Buna ek olarak son 20 gün içinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişilerin ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacakları da belirtildi.