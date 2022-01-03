Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması
Fenerbahçe Spor Kulübü, başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Merkezi
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: