Fenerbahçe'den açıklama: Savcılar göreve

Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarlarını şampiyonluk maçında açtığı pankarta tepki gösteren bir açıklama yaptı.

Büyük harflerle önce sosyal medyadan yapılan, sonra da kulübün resmi sitesine konulan açıklama şöyle:

Savcılar göreve! Terör örgütünün duruşunu sahiplenen, takım otobüsümüze yapılan saldırıyı meşrulaştıran, toplumu kin, nefret ve ayrışmaya sürükleyen bu pankartın, tribünde yer almasına izin verenler hakkında savcıları göreve çağırıyoruz!

Savcılar göreve! Halkı, taraftarları birbirine düşüren trabzonspor kulübünün yaptıklarının karşılıksız kalmaması için türkiye cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyoruz!

Bir şehir takımı, milyonlarca taraftarı olan ülkenin değerine saldırıyor! Fetö ağzıyla konuşuyor, silahlı saldırıya gönderme yapıyor!