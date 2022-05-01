Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarlarını şampiyonluk maçında açtığı pankarta tepki gösteren bir açıklama yaptı.
Büyük harflerle önce sosyal medyadan yapılan, sonra da kulübün resmi sitesine konulan açıklama şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Feride E. Tetik
Haber Merkezi
Fenerbahçe'den açıklama: Savcılar göreve
Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarlarının açtığı pankarta ilişkin bir açıklama yaparak 'savcılar göreve' dedi.
Haber Merkezi
Fenerbahçe, Trabzonspor taraftarlarını şampiyonluk maçında açtığı pankarta tepki gösteren bir açıklama yaptı.
Büyük harflerle önce sosyal medyadan yapılan, sonra da kulübün resmi sitesine konulan açıklama şöyle: