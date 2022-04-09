Fenerbahçe'de seçim başladı: Vefa Küçük ile Uğur Dündar arasında gerginlik

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Başkanı, bugün yapılacak seçimle belli olacak. YDK Başkan adayları Uğur Dündar, Vefa Küçük ve Nail Kır seçim öncesi konuştu.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde çoğunluk aranmadan yapılacak seçim saat 10.00'da başlarken, ilk olarak kürsüye YDK Başkan Adayı Uğur Dündar çıktı.

'Soyadı gibi küçüldü'

Ajansspor'da yer alan habere göre, Dündar "Fenerbahçe adına çok mutluyum. Bu mutluluğumun yarın akşam da devam etmesini, derbide Galatasaray'ı yeneceğimizi umut ediyorum. Umarım Final Four'a da kazanırız. Nail Kır ve Sait Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Vefa Küçük kendisini küçük düşürecek açıklamalarda bulundu. Vefa Küçük, bana karşı olan söylemleriyle bu makamı kirletiyor. Ne yazık ki, soyadı gibi küçüldüğünün farkına varmıyor. Vefa Küçük'ü önce Allah'a sonra siz üyelerimize havale ediyorum. Fenerbahçe'nin daha fazla fay hattına bölünmeye değil, manevi bütünleşmeye ihtiyacı var. Size Uğur Dündar sözü veriyorum; herkes bu camiada güleryüzle karşılanacak. Ben şanlı Fenerbahçe'nin adayıyım" dedi.

'Her şeyi inkar edebilirsiniz ama eserlerim burada duruyor'

8 senedir divan başkanlığı yapan Vefa Küçük ise, "Bana sataşan kişiye en sonunda cevap vereceğim. Ben sizlerin oyu ile 2014 yılından itibaren 2 başkanımızla çalıştım. Aziz Yıldırım Başkan ile çok uyumlu, kulübün menfaatlerini destekleyen her öneriyi kabul ettik. Fikir ayrılıklarımız da oldu. Ali Koç başkan ile de çalıştım, umarım 2 yıl daha çalışırım. Fenerbahçe'de seçimi kaybettiğim halde buradaki binayı yaptırdım, yanımızdaki havuzu yaptırdım ve hediye ettim. Her şeyimi inkar edebilirsiniz ama eserlerim burada duruyor. Fenerbahçe'de Sportif A.Ş'de üye oldum, kimsenin adamı olmadım. Ali Başkan da burada huzurlarınızda söylüyorum" dedi.

"3 Temmuz'da bütün camia tek yürek olup nasıl FETÖ belasını def ettiysek bugün de omuz omuza Fenerbahçe'nin birlikteliğinin temelini atıyoruz" diyen Küçük, "Biz değişime hazır olun derken, Fenerbahçe'mizin ihtiyacı olan projelerimizi hazırladık, Fenerbahçe bizden ne bekliyor onu sorguladık. Değişime hazır olun; kurumsal eksiklerimizi sizlerle tamamlayacağız" ifadesini kullandı.

Adayların konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.