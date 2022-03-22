Adaylığını açıklayacak Uğur Dündar: Bunu yazanlar demek ki Uğur Dündar'ı yeterince tanımamışlar

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi öncesi sürpriz yaşandı. Vefa Küçük, Nail Kır ve Sait Yılmaz'ın ardından duayen gazeteci Uğur Dündar da adaylar arasındaki yerini aldı.

Gazeteci Ahmet Ercanlar, Dündar'ın adaylığına ilişkin "Uğur Dündar'ın, Aziz Yıldırım'ın desteği ile bu seçime girdiği söyleniyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Uğur Dündar çok değerli bir insandır ama oraya birinin adayı olarak girmemeliydi. Uğur Dündar olarak girmeliydi" yorumunda bulundu.

Bir takipçi Ercanlara "Ugur Dundar'in kimsenin boyundurugu altina girecek bir kisi oldugunu dusunmuyorum" yanıtı verdi.

Bu yanıt üzerine Uğur Dündar "Benim yerime siz cevap vermişsiniz. Çok teşekkürler. Bunu yazanlar demek ki Uğur Dündar'ı yeterince tanımamışlar. Tıpkı Türkiye gibi Fenarbahçe'nin de bir ve bütün olmaya ihtiyacı var. Benim misyonum budur" açıklamasında bulundu.

Ercanlar 'Bırakın Ali Koç rahat rahat çalışsın. Divan Kurulu başkanı birinin adamı olmasın, bağımsız olsun' yorumunda bulununca Dündar da "Uğur Dündar kişilerin değil, Fenerbahçeliler in adayıdır. Nokta." dedi.

Perşembe açıklayacak

Radyo Gol'ün haberine göre 24 Mart Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısıyla, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayacak.

Maç takvimine göre

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi maç takvimine göre belirlenecek. Seçim, 9 veya 10 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

İkinci başkanlık yaptı

Koyu Fenerbahçeli olan Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın ilk başkanlık dönemi 1999-2001 yılları arasında yönetimde yer almış ve ikinci başkanlık yapmıştı.