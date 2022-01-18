Fenerbahçe'de Arsene Wenger iddiası

Fenerbahçe'de futbol yapılanması için arayışlar sürerken yeni bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz hafta bir yurtdışı seyahati yaparak önümüzdeki dönem teknik direktör belirlemek için görüşmeler gerçekleştirdi. Koç'un Alman Joachim Löw ve Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'la görüşeceği belirtilmişti. Tüm bunların dışında sürpriz görüşmenin İngiltere'de yapıldığı iddia edildi. Gazeteci Arda Birben, Fenerbahçe'nin futbol yapılanması ve yönetimi konusunda üst akıl olarak Arsene Wenger’i istediğini yazdı.