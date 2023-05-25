Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0’ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükseldi.
Fenerbahçe, finalde, bugün oynanacak olan MKE Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.
Haber Merkezi
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0’ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükseldi.
Fenerbahçe, finalde, bugün oynanacak olan MKE Ankaragücü - Başakşehir eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.