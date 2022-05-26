Fenerbahçe taraftarından Talip Doğan Karlıbel'e tokat

Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet ettiğini itiraf eden Talip Doğan Karlıbel, mahkemeye gittiği sırada Fenerbahçe taraftarı tarafından tokatlandı.

OdaTV'nin haberine göre Talip Doğan Karlıbel, 2014 yılında Aziz Yıldırım'a hakaretten 1740 lira para cezası almıştı. Karlıbel hem 'Ergenekon davasının' hem de 'şike kumpası davasının' tanığı.

Talip Doğan Karlıbel, Fenerbahçe'yi UEFA'ya şikayet ettiğini itiraf ederek şunları söylemişti:

“Evet, F.Bahçe’yi ben şikayet ettim. UEFA’ya 12 sayfalık rapor gönderdim. Arkadaşlarımızla organize olduk. 200 ayrı maille aynı raporlar ulaştı. Raporlarda TFF’nin ‘üç maymun’u oynadığı, bu kararı verebilecek durumda olmadığı, savcı ve polisin iş yapamaz hale getirilmeye çalışıldığı, F.Bahçe ile ilgili şike faaliyetleri iddiaları ve F.Bahçeli yöneticilerin suç örgütleriyle ilişkileri gibi ayrıntılı bilgiler verdim” dedi. Karlıbel, bu raporların UEFA’nın Türkiye’ye gelişinde katkısı olduğunu savunarak “Bana teşekkür yazısı göndereceklerini söylediler.”

Talip Doğan Karlıbel, Gerede Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu.