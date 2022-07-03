Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında '3 Temmuz' atışması

Fenerbahçe Spor Kulübü gece yarısı resmi internet sitesi ve sosyal medya hesabından '3 Temmuz' mesajı yayımladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz’da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! 3 Temmuz tartışmaya kapalı" denildi.

Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka!



Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla!



Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla,



Biz susuyoruz!#3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/6lDeFcSpHo — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

'3 Temmuz'un yıldönümünde Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı'

Fenerbahçe internet sitesinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün 3 Temmuz 2022. Ama bizim için 3 Temmuz hep 2011! Biz konuştuk, Susmadık, Geri adım atmadık, Onların en güçlü zamanında, Milyonlar tek yürek, tek başımıza savaştık! “Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor” derken biz, Fenerbahçe suçlu diyenlere gereken cevabı hakla, hukukla verdik! “Deliller var” diyenlere “En Büyük Delillimiz Alın Terimiz” dedik, Fenerbahçe yok edilmek istendi, siper olduk teslim olmadık! Ne kupamızı verdik ne adımızı kirlettirdik! Fenerbahçe'ye el sürmelerine izin vermedik! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, bu kez her şey bambaşka! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, hırsımız ilk günden fazla! Bugün, bir 3 Temmuz'da daha, vakur duruşumuzla, Biz susuyoruz! Kim suçlu biliyoruz! Suçlular hesap verecek, bekliyoruz! 3 Temmuz'un 11. yıldönümünde, Fenerbahçe'ye uzanan eller kırıldı, Şimdi hesap vermelerini istiyoruz!”

Trabzonspor: Malumun ilanı

Trabzonspor Kulübü de Fenerbahçe ile aynı anda yaptığı paylaşımda "3 Temmuz, UEFA, Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi, Malumun İlanı" dedi

📂 3 Temmuz

└📁 UEFA

└📁 Şikeci Futbol Kulüpleri Listesi

└📁Malumun İlanı: https://t.co/JvhZ7Cdew6 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a cevap

Fenerbahçe, Trabzonspor’un bu paylaşımına sosyal medyadan yanıt verdi. Fenerbahçe'nin paylaşımında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a yazdığı mektup paylaşıldı

📂 3 Temmuz

└📁 Fetullahçı Terör Örgütü

└📁Destekçilerinin sonu

└📁Malumun İlanı: pic.twitter.com/KGgSs9Uorh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Trabzonspor'dan 'şike sözlüğü' paylaşımı

Trabzonspor, "Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük" diyerek bir video paylaştı.

Konuşacak kelime bulamadığı için susanlara özel Türkçe Sözlük. #3Temmuz pic.twitter.com/3Q61nbxdiT — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Fenerbahçe: Sanrı...

Fenerbahçe, Trabzonspor'un 'sözlük' paylaşımının ardından, "Sanrı: Gerçeklikle uyuşmayan, yanlış olduğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen sürdürülen, değişmeyen yanlış inançlardır" diyerek Trabzonspor Kulübü Müzesi'nde içi boş olarak sergilenen kutunun fotoğrafını paylaştı.

Sanrı: Gerçeklikle uyuşmayan, yanlış olduğunu gösteren kanıtlar olmasına rağmen sürdürülen, değişmeyen yanlış inançlardır.



🤫 #3TemmuzTartışmayaKapalı pic.twitter.com/5nz2lXpMDx — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 'iyi geceler' mesajları

Trabzonspor, gece boyu süren atışmaya "İyi geceler 8. şampiyonluğu tüm dünyada ilgiyle izlenen takımın şampiyon taraftarı. Tatlı rüyalar" diyerek ara verirken, Fenerbahçe de "Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında. Tatlı rüyalar" diyerek 2010-2011 Süper Lig Şampiyonluğu Kupası'nın fotoğrafını paylaştı.

İyi geceler 8. şampiyonluğu tüm dünyada ilgiyle izlenen takımın şampiyon taraftarı. Tatlı rüyalar. 💤 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2022

Kiminin müzesinde, kiminin rüyasında 🙃



Tatlı rüyalar. 💤 pic.twitter.com/9s1rM2HNOn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 2, 2022

Fenerbahçe video yayımladı, Trabzonspor 'film önerisi'nde bulundu

Fenerbahçe- Trabzonspor atışması sabah saatlerinde tekrar başladı. Fenerbahçe Spor Kulübü, bu sabah 3 Temmuz için bir video yayımladı.

Trabzonspor ise bu paylaşımın ardında, "Günaydın büyük Trabzonspor taraftarı. Pazar günü için bir film önerimiz var: Ocean’s ‘11’. Dikkat spoiler: Hırsızlar filmin sonunda kaçmayı başarıyor fakat bu hırsız oldukları gerçeğini değiştirmiyor" diyerek "Ocean's Eleven" filmini paylaştı.

Günaydın büyük Trabzonspor taraftarı. ❤️💙

Pazar günü için bir film önerimiz var: Ocean’s ‘11’.

Dikkat ⚠️ spoiler:

Hırsızlar filmin sonunda kaçmayı başarıyor fakat bu hırsız oldukları gerçeğini değiştirmiyor. 🍿https://t.co/l3HVwCCU92 — Trabzonspor (@Trabzonspor) July 3, 2022

Fenerbahçe: 3 Temmuz tartışmaya kapalı

Fenerbahçe en sonra olarak "3 Temmuz tartışmaya kapalı!" başlıklı, gece saatlerinde internet sitesinde paylaşılan metni kamuoyuyla paylaştı.

Fenerbahçe Başkanı Koç: Artık hesap sorma vaktidir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3 Temmuz’un 11. yıldönümünde Fenerbahçe TV’de açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç

Ali Koç, Fenerbahçe'nin tamamen aklandığı, masumiyetinin hukuki olarak da tescillendiğini belirtti. Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

“Bu 3 Temmuz, bizim için çok önemli. Zira 2011 yılından beri ilk kez bir 3 Temmuz’da ayağımızdaki FETÖ bağından kurtulmuş, söylediği her sözün doğruluğu Yargıtay tarafından da kanıtlanmış olarak buradayız. O yüzden bu 3 Temmuz’da yönetim olarak bir karar verdik. Bu 3 Temmuz’da bambaşka bir mesaj olsun istedik. Fenerbahçeliler olarak 10 yıldır çok konuştuk, çok haykırdık, çok bağırdık, çok mücadele ettik. 27 Aralık 2021’deyse Yargıtay bir karar verdi; Fenerbahçe’nin haklılığı resmen kanıtlanmış oldu! Devran döndü! Kim haklı, kim çamur attı apaçık ortaya çıktı ve ‘biz susuyoruz’ dedik! Fenerbahçe, o günlerde yani bu örgütün en kuvvetli olduğu dönemde, kendilerini kimsenin sorgulamadığı, yaptıkları hukuksuz her türlü eyleme kimsenin karşı çıkmadığı hatta ciddi anlamda desteklendiği, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış, kendi medyası, gazetesi, televizyonu, medyadaki maaşlı profesyonel çığırtkanlarıyla en güçlü olduğu dönemlerde başkanıyla, yönetimiyle, camiasıyla beraber bu yapıyla mücadele etti ve boyun eğmedi.

Fenerbahçe’nin bugünlerinde, bu haklı duruşunda başta eski Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım olmak üzere dönemin yöneticilerinin ve tüm camianın eşi benzeri görülmemiş asil bir duruşu var. Bugün ise Fenerbahçe Spor Kulübü hukuksuzluğa karşı, hukuki galibiyeti, zaferi elde etmiş, hukuk nezdinde masumiyeti kanıtlanmış şekilde dimdik ayaktadır. Geldiğimiz nokta itibarıyla omuzlarındaki ağır yükten kurtulmuş, gururla haklılığını kanıtlamış, hafiflemiş, yorgun ancak onurlu ve şerefli bir camiadır. ‘Bugün, bu mücadelenin başladığı günün 11. yıl dönümünde haksızların, hukuksuzların, adaletsizce saldıranların hesap verişlerini izleyeceğiz’ demek istediğimiz için biz bu sefer susmayı tercih ettik. ‘Fenerbahçe’nin haklı ve vakur duruşunu susarak ve gözümüz üzerlerinde’ diyerek yansıtmak istedik!

27 Aralık 2021’de açıklanan Yargıtay kararının ardından aslında Fenerbahçe’nin artık bir şey söylemesine gerek kalmadı! Bu konu tartışmaya kapanmıştır. Şimdi esas konuşması, hesap vermesi gerekenler, kumpası kuranlar, tuzağın parçası olanlar ve bu kumpastan kendilerine fayda sağlamaya çalışanlardır!

3 Temmuz’da Fenerbahçe’ye yapılan saldırı FETÖ’nün bu ülkeye verdiği sayısız tahribatlardan biridir. Bu durumu hala kabul etmeyenler bizim için bu örgütün dümenine su taşıyanlardır, bu ülkenin mücadelesini yok sayanlardır! O günlerin ne kadar acı olduğunu yaşayanlar bilir. Bizler yaşadık, bizler biliriz! Söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman öyle söz konusu diğer hukuksuz davalar Ergenekonlar ve Balyoz gibi pek çok kumpas davası denilince başka türlü olmaz. Dolayısıyla ya devletin yanındasınız ya da terör örgütünün yanındasınız. Buna da birilerinin karar vermesi gerekecektir.

Bugüne geldiğimizde Fenerbahçe; çoluğuyla çocuğuyla, genciyle yaşlısıyla, başkanıyla yönetimiyle, sporcularıyla ve çalışanlarıyla Yargıtay kararına kadar topyekun bir mücadele verdi. Aslında bu videoda milyonların emeği vardır. Bu mücadelede milyonların çabası, emeği vardır. Hepsi Fenerbahçe’nin masumiyetinin temsilidir. Bugün biz burada her bir değerimizle dimdik duruyoruz. Haklılığımızla susuyoruz ve şimdi konuşması, hesap vermesi gerekenleri bekliyoruz!

Şimdi adaletin yine yerini bulmasını istiyoruz. Şimdi Fenerbahçe için artık konuşma değil, bu profesyonel yapıdan hesap sorma vaktidir. Bundan sonraki hukuki mücadelemizde birlik ve beraberliğimizi koruyarak, bu mücadeleyi sonuna kadar vermemiz çok çok önemlidir.

Sözlerime son verirken Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu gururlu mücadelenin bir parçası olmuş her bir Fenerbahçeliye canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah bir daha ne Fenerbahçemize ne de ülkemize böyle bir dönem, böyle bir süreç yaşatmasın diye dua ediyorum."