Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç tarihleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplara kalmak için mücadele edecek olan temsilcilerimiz Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin maç tarihleri belli oldu.

Buna göre;

- Play-Off'ta mücadele edecek olan Trabzonspor, maçlarını 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

- İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ise önce 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde sahaya çıkacak..

- Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran'da çekilecek. Trabzonspor'un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.