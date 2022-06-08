Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maç tarihleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için eleme maçları oynayacak olan Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşma tarihleri açıklandı.

Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda gruplara kalmak için mücadele edecek olan temsilcilerimiz Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin maç tarihleri belli oldu.

Buna göre; 

- Play-Off'ta mücadele edecek olan Trabzonspor, maçlarını 16-17 ve 23-24 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

- İkinci eleme turundan başlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ise önce 19-20 ve 26-27 Temmuz tarihlerinde sahaya çıkacak.. 

 - Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği ikinci eleme turu kuraları 15 Haziran'da çekilecek. Trabzonspor'un mücadele edeceği Play-Off turu kuraları ise 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. 