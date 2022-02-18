Fenerbahçe-Galatasaray maçı durduruldu, tribünler boşaltıldı

Bursa Tofaş Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Final maçlarının ilki olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin üçüncü periyodunda sahaya atılan patlayıcı madde ve kötü tezahüratlardan dolayı hakem maçı durdurarak, tribünlerin boşatılması kararını verdi. Ardından hakemler soyunma odasına gitti.

Maç durdurulduktan 1 saat 10 dakika sonra, tribünler boşaltılınca kaldığı yerden devam ettirildi.

Dışarıda polis geniş güvenlik önlemleri alırken taraftarlar da tahliye edildi.

Maç öncesinde de olaylar çıkmıştı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak yarı final maçı öncesi de olay çıkmıştı. İki takımın taraftarları stad önünde kavga etti. Olaya karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldı.

Türkiye Kupası’nın yarı finalinin diğer eşleşmesinde Anadolu Efes ile Darüşşafaka, bugün 21.00’de Tofaş Spor Salonu’nda karşılaşacak.