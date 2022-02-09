AKP'li Belediye Başkanı Fenerbahçe'yi hedef aldı: Hiçbir Allah'ın kulu SİLEMEZ

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenmesinin ardından sosyal medyadan Fenerbahçe'yi hedef aldı.

"ŞİKE YAPMAYACAKSIN!! HAK YEMEYECEKSİN.!! Öyle son dakika golüyle elenirsiniz, hem de kendi futbolcunuzun golüyle(İLAHİ ADALET)" diyen Genç, "Başkanları da, bizim resmi sitemizdeki 7. Şampiyonluk yazımızla uğraşıyor. Kusura bakmayın 7. Şampiyonluk ibaresini oradan hiçbir Allah'ın kulu SİLEMEZ. Kıyamete kadar orada şerefle kalmaya devam edecek, siz de aynı şekilde ŞİKE ile anılmaya devam edileceksiniz. 7 den sonra 8 geliyor inşallah Şampiyon Trabzonspor" ifadesini kullandı.