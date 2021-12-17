Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetimine Koç Holding'ten atama

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda gerçekleştirildi. Saat 14.00’de başlayan toplantıda Başkan Ali Koç da yer aldı.

Söz konusu toplantıda Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetiminde değişiklik yaşandı.

HaberGlobal'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Futbol A.Ş.’nin Başkan Ali Koç liderliğindeki mevcut yönetiminde Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Ruşen Çetin bağımlı üye, Sina Afra, Ahmet Ceyhan Hancıoğlu ve Hüseyin Çağatay Özdoğru bağımsız üye olarak yer alıyordu.

Fenerbahçe Futbol A.Ş Bağımsız YK üyeliğinin Sina Afra’dan boşalan koltuğuna Koç Holding İnsan Kaynakları ve Endüstri İlişkileri Başkanı Özgür Burak Akkol atandı.

Genel kurulda ayrıca yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi için oylama yapılacak.