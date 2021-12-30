Fenerbahçe '2011 Türkiye Süper Kupa maçı' için TFF'ye başvurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2011 Türkiye Süper Kupa maçının Beşiktaş'la oynanması yönünde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bilgilendirme | Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibarıyla Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin OYBİRLİĞİ ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na aşağıdaki başvuru yapılmıştır. Camiamızın bilgilerine sunarız." denildi.

Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı başvuru şöyle: