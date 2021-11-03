Fener Rum Patriği, ABD'de hastaneye kaldırıldı

Ekümenik Patrik Bartholomeos, Çarşamba günü New York'taki Mount Sinai Hastanesi'ne yatırıldı. Bu adım patriğin ABD'den ayrılmasını erteleyecek. Doktorlar, Patrik'in durumunun anjiyo ve stent takılmasını gerektirip gerektirmediğini belirleyecek.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Patrik'in durumunun "çok umut verici olduğu" söylendi.

ABD’ye 23 Ekim’de gelen Bartholomeos, burada Washington ve New York kentlerinde görüşmelere katılmıştı.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu Bartholomeos, dünyadaki tüm Rum Ortodoksların dini önderi kabul ediliyor.