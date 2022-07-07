Fenalaşan polise ilk müdahaleyi yapan sağlık emekçisi: 'Tereddüt etmeden müdahale ettim'

Konya’da görevi başında iken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hekim Ekrem Karakaya hayatını kaybetmiş, olay hızlıca tüm ülkenin gündemi haline gelmişti.

Sağlık emekçileri, tüm ülkede iş bıraktı.

Hekim cinayeti protestolarına bazı illerde polis müdahale etti.

İstanbul/Çapa’daki iş bırakma eyleminde yaşananlar ise çok şeyi anlatır türden oldu.

Cinayet sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya için sağlık emekçilerinin yaptığı iş bırakma eylemine müdahale ederken, kendi müdahalesinden fenalaşan polis memuruna ilk müdahaleyi yine sağlık emekçileri yaptı.

Fenalaşan polise ilk müdahaleyi yapanlardan biri olan SES Bakırköy Şube Eş Bşk. Hatip Şengül soL’a konuştu:

‘Hipokrat yemini etmiş insanlarız, üzerimize düşeni yaptık’

-Hekim cinayeti sonrası yapılan eyleme müdahale eden polise ,fenalaşınca siz müdahale ettiniz. Yansıyan kareler unutulmaz oldu. Neler söylemek istersiniz ?

Biz bu kışkırtılmış piyasalaştırılmış hastanın müşteri hastanenin ticarethaneye döndüğü sağlık sisteminde tükeniyor ve ölüyoruz..

Sağlık emekçisi olarak anayasal hakkımız olan sendikal hakkımızı kullanmak üzere alana çıktık.

Defalarca emniyet güçlerini uyardık kitle öfkeli durduramazsınız, ama maalesef arbede yaşandı.

O anda bir polis yere yığıldı bilinç bulanıklığı ve solunum sıkıntısı vardı.

Sağlık emekçisi olarak orada üstümüze düşeni yaptık.

Biz hipokrat yemini etmiş insanlarız. Hastanın yaralının kimliğine mesleğine bakmayız.

Bizi polisle karşı karşıya getirenler bu tablonun sorumludur.

-Birçok yerde engelleme ve müdahale oldu. Sağlık Bakanı ve iktidara söyleyeceğiniz bir şey var mı?

Bizim derdimiz emniyet güçleriyle değil verilen görevi yapıyorlar fakat sendikal anayasal hakkımız engelleniyor..

Bu sağlık sisteminin derhal değiştirilmesi gerekiyor, gereken belli.

Sağlıkta şiddet için Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı tweet ile değil tüm kanalarda halka seslenişle, somut adımlar atarak niyetini göstermelidir.

Savaşta bile sağlıkçıya dokunulmuyor.

-Polis memuruna yaptığınız ilk tıbbi müdahale çok çabuk yaygınlaştı ve sağlık emekçilerinin tamamının ne denli önemi olduğunu tüm ülkeye gösterdi şeklinde yorumlandı. Çok soruldu sosyal medyada ; hiç tereddüt ettiniz mi müdahale ederken?

Arbede sırasında polisin yerde yattığını gördüm..

Sesli uyarana cevap vermiyordu bilinci bulanıktı. Arkadaşlarla kalabalığı dağıtıp ambulans gelene kadar pozisyon vererek solunumunu stabil tutmaya çalıştık.

Şahsen tereddüt etmeden müdahale ettim.