Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan öldürüldü

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Fen Bilimleri Dershanelerinin kurucusu Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker, uğradıkları bıçaklı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

İHA'nın aktardığına göre olay, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde bulunan Fen Bilimleri Dershaneleri'nin kurucusu Nazmi Arıkan’ın çiftliğinde meydana geldi. Gece geç saatlerde çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Nazmi Arıkan ve şoförü Şerif Eker bıçaklı saldırıya uğradı.

Defalarca bıçak darbesi alan Arıkan ve Eker olay yerinde yaşamını yitirirken, saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çiftlik çalışanlarının Arıkan ve Eker’in cesetlerini bulmalarının ardından olay jandarma ekiplerine bildirildi.

Nazmi Arıkan ve Şerif Eker’in cesetleri otopsi için Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.