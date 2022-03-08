‘Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis engeli

İstanbul'da 20'ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için kadınlar Taksim'e ulaşmaya çalışırken, polis alana çıkan sokakları bariyerlerle kapattı. Kadınlar ara sokaklarda bir araya geldi.

Haber Merkezi

İstanbul’da bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 20'ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bir araya geleceklerini açıklamışlardı.

Ancak, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve İstanbul Valiliği'nin izinsiz gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bazı noktaları polis bariyerleri ile çevrildi.

Kadınlar bariyerlerle karşılaştıkları noktalarda yönlerini değiştirerek ara sokaklarda bir araya geldi. 

 

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8 Mart öncesi Taksim'de polis ablukası