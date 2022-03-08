‘Feminist Gece Yürüyüşü’ne polis engeli

İstanbul’da bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 20'ncisi düzenlenen ‘Feminist Gece Yürüyüşü’ için kadınlar, saat 19.00'da Beyoğlu’nda bir araya geleceklerini açıklamışlardı.

Ancak, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın yasak kararı ve İstanbul Valiliği'nin izinsiz gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklamasının ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin bazı noktaları polis bariyerleri ile çevrildi.

Kadınlar bariyerlerle karşılaştıkları noktalarda yönlerini değiştirerek ara sokaklarda bir araya geldi.

Tel Soktat'ta arkadaşlarımız polis tarafından saldırıya uğradı. pic.twitter.com/QWjotBAjiL — feminist gündem (@feministgundem) March 8, 2022

#8M2022 #8Mart



Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya gelen kadınlar Cihangir'i miting alanına çevirdi



"Geceleri de sokakları da meydanları da terk etmiyoruz!"https://t.co/cBeYbcMYOy pic.twitter.com/9lXPGM8MI4 — Evrensel Gazetesi (@evrenselgzt) March 8, 2022