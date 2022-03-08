İstanbul'da Taksim meydanı ve Taksim'in tüm ara sokakları 8 Mart Gece Yürüyüşü öncesi polis tarafından ekipleri tarafından kapatılmış durumda.
soL Taksim'deki son durumu görüntüledi.
Haber Merkezi
8 Mart öncesi Taksim'de polis ablukası
İstanbul Taksim'de 8 Mart yürüyüşü öncesi polis, meydanı abluka altına aldı.
Haber Merkezi
İstanbul'da Taksim meydanı ve Taksim'in tüm ara sokakları 8 Mart Gece Yürüyüşü öncesi polis tarafından ekipleri tarafından kapatılmış durumda.
soL Taksim'deki son durumu görüntüledi.