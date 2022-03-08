8 Mart öncesi Taksim'de polis ablukası

İstanbul Taksim'de 8 Mart yürüyüşü öncesi polis, meydanı abluka altına aldı.

Haber Merkezi

İstanbul'da Taksim meydanı ve Taksim'in tüm ara sokakları 8 Mart Gece Yürüyüşü öncesi polis tarafından ekipleri tarafından kapatılmış durumda.

soL Taksim'deki son durumu görüntüledi.

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