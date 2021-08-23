Felaketin hem faili hem kazançlı çıkanı: 'Tomruklar taşınmasın' demişti

Sele 10 kurban veren Sinop Ayancık'ta, dere kenarında bulunan tomruk depoları taşkını felakete çevirmişti. Üç yıl önce depoların taşınmasına karşı çıkan dönemin Ayancık Orman İşletme Şefi H.O.K.'nin bugün tomrukları denizden toplayan şirkette tedarik sorumlusu olarak çalıştığı iddia edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Ayancık Kaymakamlığı, 25 Aralık 2017'de Orman Bölge Müdürlüğü'ne "Taşkın riski taşıyan akarsularda yapılacak çalışmalar" konulu bir yazı gönderdi. Yazıda, "Çay kenarına yakın bölgelerde büyük bloklu tomrukların depolandığı, bu durumun can ve mal güvenliği açısından büyük riskler içerdiği ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği" belirtildi. Yazı üzerine 8 Ocak 2018'de komisyon oluşturuldu.

Komisyon 23 Ocak 2018'de Ayancık Orman İşletme Müdürlüğü'ne giderek, Yenikonak ve Zaviye'deki depoları inceledi.

Aynı gün toplantı yapıldı. Devlet Su İşleri 74. Şube Müdürlüğü yetkilileri toplantıda depolarının taşkın tehlikesi oluşturduğunu vurgulayarak, şehir dışına taşınmasını istedi. Ayancık ve Türkeli işletmeleri müdürü H.O.K., "Taşınmasının uygun olabileceği bir alan Ayancık yakınlarında yoktur" dedi. H.O.K.'nin itirazı üzerine depolar olduğu yerde kaldı.

Cinsel tacizden sürgün

H.O.K., 2018 yılında Sinop Orman İşletme Müdürlüğü'ne terfi etti. Aynı yıl kurumda işçi olarak çalışan N.Ç. adlı kadına cinsel içerikli mesajlar gönderdi.

Kadının şikayeti üzerine açılan idari soruşturmada, yeterli delil elde edilmediği ancak tarafların Sinop'ta görev yapmalarına imkan kalmadığı ifade edildi. Mesajların yöneticilere yakışmayacak şekilde olduğu, kurum itibarının olumsuz etkilenmesine yol açtığı ve H.O.K.'nin yönetici pozisyonunda görevlendirilmemesi gerektiği belirtildi. H.O.K. 5 Haziran 2020'de Şanlıurfa'ya memur olarak gönderildi. Ancak Orman Genel Müdürlüğü zamanaşımından ötürü H.O.K.'ye ceza vermedi.

N.Ç. ise Kamu Denetçiliği Kurumu nezdinde itirazda bulundu. Kurum soruşturmanın yenilenmesini istedi. Bu arada H.O.K.'ye cinsel tacizden dava açıldı.

O şirket tomrukları topluyor

İddiaya göre H.O.K. yeni görev yeri olan Şanlıurfa'ya gitmedi. İzin aldığı iddia edilen H.O.K. memuriyeti sürdüğü halde Neka Orman Ürünleri ve Biyokütle Tedarik Anonim Şirketi'nde ürün tedarikçisi olarak çalışmaya başladı. Bu şirket şimdilerde, H.O.K.'nin karşı çıkmasından ötürü dere kenarındaki depolarda kalan, selde sürüklenerek felakete yol açan ve Sinop'un sahilinde biriken tomrukları topluyor.

Saymaz haberinde, hakkındaki iddiaları sormak üzere aradığı H.O.K.'nin telefonunu açmadığını, gönderdiği mesajları ise yanıtsız bıraktığını belirtti.