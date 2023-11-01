ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Karar 12 üyenin oybirliğiyle alındı.

Fed, daha sıkı finansal koşullar ve kredi koşullarının ekonomiyi etkilemeye devam edeceğini belirtti. Yetkililer, ek politika sıkılaştırmasının kapsamını değerlendireceğini yineledi.

Fed, Eylül ayı toplantısında da faizleri değiştirmemiş, Fed yetkilileri bu yıl için bir artış daha öngörmüştü.