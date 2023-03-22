Fed faiz kararını açıkladı: 2007'den bu yana en yüksek aralığa yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı. Fed, federal fonlama faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,75-5,00 aralığına yükseltti. Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararı oy birliğiyle aldı.

FOMC uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığının belirtildiği açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından öngörülemez olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı. (AA)