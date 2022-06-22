Fed Başkanı Powell: Enflasyon karşısında faiz artışlarını sıklaştırmalıyız

ABD'nin merkez bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell bugün yaptığı açıklamada, ABD'deki enflasyon artışının, Fed'in faiz artırımlarını hızlandırması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Fed başkanı ABD Kongresi'nde ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne verdiği ifadede, "Bence çeşitli türlerdeki en son enflasyon göstergeleri bize, faiz artışı hızını artırmamız gerektiğini gösteriyor. Kısıtlayıcı bir politikaya ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." dedi.

ABD, 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonuna tanık oluyor. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin Mayıs ayına kadar yılda yüzde 8,6 artmıştı. Powell, "Gelecek aylarda, enflasyonun yüzde 2'ye dönmesiyle tutarlı olarak, enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacağız. Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz, bu değişikliklerin hızı, gelen verilere ve ekonominin gelişen görünümüne bağlı olmaya devam edecek" dedi.

Fiyat istikrarını yeniden sağlamak için gereken kararlılığa sahip olduklarını vurgulayan Powell, herkese fayda sağlayan güçlü bir iş gücü piyasası koşullarının sürdürülebilirliği için enflasyonun düşürülmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

ABD resesyonun eşiğinde

Fed geçen hafta enflasyonla mücadele için 28 yıldaki en sert ABD faiz artırımını açıklayarak, kilit kredi faizlerini Mayıs ayındaki yüzde 1'lik zirveden yüzde 1,75'e çıkardı.

ABD ekonomisi şimdiden ilk çeyrek için yüzde 1,4'lük negatif büyüme gösterdi. Eğer yılın ikinci çeyreğine kadar büyüme pozitife dönmezse, ABD teknik olarak resesyona girmiş olacak.