Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0,75 arttırarak 1,50-1,75 aralığına yükseltti. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının 1'e karşı 10 oyla alındığı, Kansas City Fed Başkanı Esther George'un 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı aktarıldı.

Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu.

İvmelenen enflasyon Fed'in üzerindeki baskıyı artırmıştı

Fed, 2022 için enflasyon beklentisini yüzde 4,3'ten 5,2'ye yükseltirken, 2022 Yılı büyüme beklentisini yüzde 2,8’den yüzde 1,7’ye düşürdü.

ABD'de enflasyon Mayıs ayında yıllık yüzde 8,6 ile Aralık 1981'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.