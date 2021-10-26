FDA'dan 5-11 yaş arası için BioNTech aşısının kullanıma onay

ABD’de Covid-19’a karşı aşılama yaşının 5’e düşmesi için ilk adım atıldı. Federal Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) bağlı Aşılar ve İlgili Biyolojik Ürünler Danışma Komitesi, korona virüse karşı Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen aşının 5-11 yaş grubuna normal dozun 3’te 1 oranında uygulanması yönünde tavsiye kararı aldı.

Oylamada 17 lehte ve 1 çekimser oy kullanılırken, komitenin küçük çocukları Covid-19’a karşı aşılamanın yararlarının risklerden daha ağır bastığı konusunda hemfikir olduğu belirtildi.