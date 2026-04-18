FCAS’ta çatlak derinleşiyor: Fransa-Almanya ortak savaş uçağı projesi dağılma eşiğinde

Fransız-Alman ortaklığıyla yürütülen Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (FCAS) projesinde arabuluculuk görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Alman gazete Handelsblatt’ın cumartesi günü yayımladığı habere göre, taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmekle görevlendirilen Fransa ve Almanya temsilcileri, yürüttükleri temaslara ilişkin ayrı ayrı rapor sunacak.

Reuters’a konuşan ve görüşmelere yakın olduğu belirtilen bir kaynak, Alman arabulucunun hazırlayacağı değerlendirmede, projenin temel ayaklarından biri olan ortak savaş uçağının inşasının artık uygulanabilir olmadığı sonucuna varacağını söyledi.

Aynı kaynağa göre Almanya Başbakanı Friedrich Merz, anlaşmazlığın son durumuna ilişkin pazar günü bilgilendirilecek. Reuters’a daha önce konuşan proje kaynakları da Almanya ile Fransa’nın ortak insanlı savaş uçağı geliştirme hedefinden vazgeçebileceğini, ancak yazılım, veri sistemleri ve insansız hava araçları alanındaki işbirliğinin sürebileceğini aktarmıştı.

Avrupa savunma birliği söylemine yeni darbe

Merz’in gelecek hafta perşembe ve cuma günü Kıbrıs’ta düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmesi bekleniyor. FCAS’taki olası küçülme ya da başarısızlık riski, Avrupa’nın Rusya tehdidi ve ABD desteğindeki zayıflama karşısında savunma alanında birlik ve koordinasyonu artırma söylemini öne çıkardığı bir dönemde gündeme geliyor.

Tekel kavgası projeyi kilitledi

100 milyar avroluk proje, Fransa’yı temsil eden Dassault Aviation ile Almanya ve İspanya adına masada bulunan Airbus arasındaki kontrol kavgası nedeniyle uzun süredir tıkanmış durumda. Dassault Aviation’ın patronu 1 Nisan’da yaptığı açıklamada, hava muharebe sistemi konusunda bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını görmek için şirketine iki ila üç hafta süre verdiğini söylemişti.

Merz ise geçen ay sonunda programı kurtarmak için elinden geleni yaptığını ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarını aşmak üzere iki arabulucu görevlendirildiğini açıklamıştı.