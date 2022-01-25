Fazıl Say'dan İmamoğlu paylaşımı: 'Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli'

İmamoğlu AKOM'dan canlı yayın yaptığı sırada, iktidar medyası tarafından dün akşam saatlerinde "İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı" başlıklı haberler paylaşıldı.

Fazıl Say'dan esprili 'İmamoğlu' yanıtı

Asılsız olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin ünlü piyanist Fazıl Say'dan da esprili bir yanıt geldi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımla, iddialara göndermede bulunan Say, İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü:

"Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"