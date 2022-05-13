Fazıl Say’dan Canan Kaftancıoğlu mesajı: Kılına dokundurtmayız

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının, 4 yıl, 11 ay, 20 gün olan bölümünü onadı. Kaftancıoğlu’na verilen cezalara tepki gösterenlerin arasına Fazıl Say da katıldı.

Fazıl Say sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu’na destek mesajı paylaştı.

Say, “Biraz toparlanınca yazacağım. Sevgili Canan’ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu’nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz. Tüm baş sağlığı dileyenlere şükranlarımla. Fazıl” ifadesini kullandı.

Say ayrıca, “Sevgili Canan’ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu’dur. Asla yedirtmeyiz.” paylaşımı da yaptı.