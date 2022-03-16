Fazıl Say: Pek çok sokakta 'Türkan Saylan melodisi' tınlayacak

Piyanist Fazıl Say, tıp doktoru, akademisyen, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kurucularından Prof. Dr. Türkan Saylan'a ithafen bir beste kaydettiğini duyurdu.

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Fazıl Say, AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş'un, "Türkan Saylan'ın isminin bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine müsaade etmeyeceğiz" sözlerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Ben çok yeni olan “Türkan Saylan” bestemi daha yeni kaydettim. Birkaç haftaya dinleyeceksiniz, size sunacağız.

Bence; bir sokağa adı verilmeyecek olması üzücüdür bu yaklaşım, bu zihniyet, bu toplum için kötüdür, ama pek çok sokakta “Türkan Saylan melodisi” tınlayacak.

Türkan Saylan Türkiyedir. Büyük değerimizdir, bıraktıklarıyla ölümsüzdür. Bilincindeyiz.

Bu hükümet sokaklara ismini vermese de, başka bir hükümet gelir caddelere meydanlara, kültür merkezlerine ismini verir."