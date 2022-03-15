AKP'nin Türkan Saylan düşmanlığı: İsminin hiçbir sokağa verilmesine müsaade etmeyeceğiz

AKP'nin İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Beşiktaş'ta 'Karakavak Sokak'ın adının 'Türkan Saylan Sokağı' olarak değiştirilmesi teklifine "Bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine burada olduğumuz sürece müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle karşı çıktı.

Gerçek Gündem'in haberine göre, Gökkuş, "Çok net AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın görüşlerini belirteceğim. Cumhur İttifakı olarak kendi dünya görüşümüzle, değerlerimizle kavgalı, sözde aydın hiçbir kişinin isminin bu şehirde hiçbir sokağa verilmesine burada olduğumuz sürece müsaade etmeyeceğiz. Sizlere de tavsiyem, vefa göstereceğim derken bu kişinin ismini tartışmaya açarak ruhuna azap vermeyin" dedi.